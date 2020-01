Il centrocampista francese ha parlato in esclusiva a Sky Sport: "La concorrenza di Inter e Lazio nella corsa scudetto è un bene per noi e per tutta la Serie A. È bello che il campionato sia competitivo"

Processo di ambientamento alla Serie A e al mondo Juventus che procede spedito dopo alcune difficoltà iniziali, adesso Adrien Rabiot è sempre più al centro del progetto bianconero di Maurizio Sarri. Sei presenze da titolare consecutive tra Champions League, Serie A e Coppa Italia, con il centrocampista francese classe 1995 arrivato in estate dal Psg che si candida a essere una risorsa importantissima per questa seconda parte di stagione. Juve di Sarri impegnata nella corsa scudetto e proprio della lotta tricolore ha parlato Rabiot nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport: "Penso che sia Inter che Lazio possano vincere e questo è un bene, perché più squadre forti ci sono più il campionato è di livello. Questo ci spinge a far bene, a essere costanti, regolari. Per noi e per il campionato è una bella cosa avere belle squadre come l’Inter, la Lazio e due squadre che giocano bene come Atalanta e Roma. Ripeto, è un bene", le parole del francese.