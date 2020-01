Torna di moda un'idea di calciomercato che accomuna Juventus e Barcellona: quella di uno scambio tra il croato Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi. Anche se il mercato bianconero a gennaio sembrava chiuso, come spiegato davanti a microfoni e telecamere da Fabio Paratici a inizio mese, i contatti tra i due club stanno proseguendo per capire i margini dell'operazione che riguarderebbe il centrocampista classe 1988 del Barcellona, 2 reti in 19 presenze in stagione e in blaugrana dal 2014, e il numero 33 della Juve - sin qui 19 partite giocate e una rete - che Maurizio Sarri ha impiegato spesso nella prima parte di stagione da trequartista. In estate la trattativa era saltata negli ultimi giorni della sessione estiva perché il Barcellona chiedeva un robusto conguaglio, mentre il club bianconero premeva per uno scambio alla pari. Su sponda Juventus la possibilità è al momento negata, mentre dalla Spagna arrivano conferme di nuovi contatti. Rakitic-Bernardeschi, quattro mesi dopo. Ora le parti potrebbero riprovarci a condizioni diverse.