Ranieri scherza dopo Lazio-Sampdoria: "I giocatori? Olio, sale, pepe e me li mangio vivi"

Claudio Ranieri aveva chiesto concentrazione, dopo il bel successo sul Brescia. Purtroppo la sua Sampdoria non ha risposto nel modo sperato ed è stata schiacciata da una Lazio concreta e spettacolare. "Abbiamo perso tutti i contrasti, è stata la nostra peggior partita. Stasera ci metto un po’ di sale, olio e me li mangio vivi" ha detto l’allenatore, riprendendo le parole della vigilia. L’avversario, in ogni caso, si è dimostrato obiettivamente superiore: "Vanno fatti i complimenti ad Inzaghi, noi non siamo stati squadra. Non cerco scuse, la Lazio è stata forte e compatta, si è divertita in campo. Scudetto? Bisogna vederla più avanti, ora riesce tutto bene poi ne riparleremo ad inizio aprile. Nulla è precluso, quindi perché fermarsi. Bisogna continuare a lavorare in silenzio".

Il clima in casa Samp

"Ci sarà delusione e voglia di riscatto, almeno me lo auguro. Non sarà facile, la Sampdoria non è abituata ad essere in questa posizione. Dobbiamo continuare ad avere il coltello tra i denti, ma contro la Lazio non è stato così" ha proseguito Ranieri. Il calciomercato potrebbe essere un’occasione per rinforzare la squadra. "Se dovesse partire Caprari, deve arrivare un giocatore più forte. Sono contento degli attaccanti che ho a disposizione. Non credo che Defrel possa ritornare qui. Le necessità che abbiamo sono due difensori centrali destri: non sarà facile, ma resto fiducioso" ha detto l’allenatore.