Inter, Conte: "Young non ci sarà a Lecce. Politano? Ci sono ancora 12 giorni"

E' complicato gestire umanamente la squadra in periodo di mercato?

E' il momento più difficile per un allenatore, vanno gestite tante situazioni che però comportano dei virus da affrontare nella giusta maniera. Non è semplice, occorre confidare nella professionalità dei ragazzi. Devono pensare esclusivamente alla squadra senza farsi trascinare in altre situazioni e perdere concentrazione.