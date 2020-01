Probabili formazioni di Genoa Roma

Comincia il girone di ritorno per Genoa e Roma. All'andata finì con uno spettacolare 3 a 3, ora i giallorossi cercano la vittoria dopo due sconfitte consecutive, mentre la squadra di Nicola i punti per la salvezza. Il match del Marassi è in programma domenica alle ore 18 in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Dopo due sconfitte consecutive contro Torino e Juventus la Roma di Fonseca cerca di tornare alla vittoria contro il Genoa. All'andata finì 3 a 3 nella gara di debutto dell'allenatore portoghese sulla panchina dei giallorossi. Ai gol di Under, Dzeko e Kolarov, risposero Pinamonti, Criscito e Kouame. I rossoblù ospitano la formazione di Fonseca nella gara delle 18 di domenica in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Situazione di classifica complicata per la squadra di Nicola, che dopo il girone d'andata di trova al terzultimo posto.

Genoa, dubbio in attacco

Scelte obbligate in difesa per Nicola che dovrà rinunciare a Criscito per squalifica e a Zapata non ancora al meglio. La difesa a tre davanti a Perin dovrebbe essere completata da Biraschi, Goldaniga e Romero. In attacco oltre a Pandev sono in tre che si giocano una maglia. Tra Favilli, Sanabria e Destro è il primo ad essere favorito

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ankersen, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli.

Roma, Spinazzola subito titolare

Dopo la trattativa saltata in settimana tra Spinazzola e Politano, Fonseca dovrà schierare titolare il terzino visto le contemporanee assenze di Florenzi e Kolarov, come detto dallo stesso allenatore in conferenza stampa spazio dunque all’ex Atalanta e a Santon. Scelte obbligate a centrocampo, mentre in attacco Under sostituirà l’infortunato Zaniolo e potrebbe fare il suo ritorno in campionato Kluivert.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.