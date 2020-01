Genoa-Roma, Fonseca: "Volevo Politano, ora cercheremo altrove. Gioca Spinazzola"

Con l'assenza di Zaniolo avrà sei uomini di attacco, i due attaccanti e quattro esterni. Questi ultimi non hanno fatto bene sin qui in zona gol. La situazione la preoccupa? Ha chiesto rinforzi?

Sono preoccupato in questo momento, devo essere sincero. Per esempio per questa importante settimana abbiamo solo Kluivert a sinistra e Under a destra. Perotti ha un trauma riportato dalla partita di Parma e non è convocato per la trasferta di Genova, difficilmente sarà pronto per la Juve. Dopo abbiamo solo Pellegrini come trequartista, per questo sono preoccupato. Stiamo lavorando con Petrachi per trovare un rinforzo per l'attacco sulle corsie. Abbiamo creato sempre tante situazioni per fare gol, dobbiamo migliorare ancora in questo.