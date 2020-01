Saltato lo scambio con l'Inter con Spinazzola, non è escluso che Matteo Politano vada comunque alla Roma. I giallorossi valutano però l'alternativa: si parla con il Liverpool per Xherdan Shaqiri. Il giocatore svizzero chiesto in prestito con diritto di riscatto. L'altra idea porta a Suso del Milan

Saltato lo scambio Politano-Spinazzola, la Roma pensa anche ad alternative per rinforzare le corsie dell'attacco dopo il grave infortunio occorso a Nicolò Zaniolo. Dopo i primi problemi i due club avevano trovato un'intesa per legare l'obbligo di riscatto al numero di presenze dei due giocatori (almeno 15) ma non quella sul minutaggio, dato che aveva fatto tramontare l'affare. Se l'idea di scambio è tramontata, quella di vedere Matteo Politano in giallorosso non è ancora da mettere in soffitta. Non è infatti escluso che ci possa essere un'apertura al trasferimento che riguardi solo l'ex esterno offensivo del Sassuolo. L'opzione sarà valutata più avanti in questa sessione di mercato, mentre Spinazzola potrebbe anche rimanere a Roma.

Roma-Shaqiri: la formula individuata dai giallorossi

La Roma pensa però anche a un altro profilo: quello di un ex Inter - da gennaio a giugno 2015 ha vestito la maglia nerazzurra con 20 presenze e 3 reti- come Xherdan Shaqiri del Liverpool, con 10 presenze e una rete in stagione con i Reds. Contatti in corso tra le società per capire se il Liverpool apre alla formula richiesta dalla Roma, quella del prestito con diritto di riscatto. Come alternativa resta valida la pista che porta a Suso. I giallorossi vorrebbero lo spagnolo del Milan in prestito, mentre il club rossonero vorrebbe monetizzare la cessione del numero 8. Non ci sono stati ancora contatti tra le due società ma il Milan vorrebbe portare avanti l'operazione con l'inserimento di Cengiz Under (il club rossonero sta dialogando con l'agente del giocatore turco) e magari ci potrebbe essere un'apertura all'inserimento nella trattativa del difensore brasiliano Juan Jesus, che potrebbe essere una valida alternativa sia ad Alessio Romagnoli al centro della diretta che a Theo Hernandez sulla fascia sinistra, dove è diretto in direzione Turchia per indossare la maglia del Fenerbahce Ricardo Rodriguez.