Sassuolo-Torino, le probabili formazioni

Al Mapei per la prima giornata di ritorno si affrontano due squadre con gli stati d'animo profondamente diversi. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi è ancora alla ricerca dei primi punti del 2020: il decennio dei neroverdi è iniziato con due ko, il 2-1 in casa del Genoa e il 3-0 subito a Udine nell'ultima giornata Per invertire la rotta il tecnico degli emiliani si potrà affidare a Domenico Berardi, rientrato dalla squalifica dopo l'esito positivo del ricorso della società.

Walter Mazzarri e il Torino, invece, nel nuovo anno sanno solo vincere. Vittoria convincente alla 'prima', il 5 gennaio, sul campo della Roma (2-0), successo di misura contro il Bologna nell'ultima giornata. Poche sorprese nella formazione titolare dei granata: dopo le polemiche dell'ultima giornata, Mazzarri dovrebbe confermare Verdi dal 1', insieme a Berenguer, alle spalle del 'Gallo' Belotti.

Sassuolo, 4-3-3 o 4-2-3-1? Berardi rientra dalla qualifica dopo lo 'sconto'

La notizia migliore per Roberto De Zerbi in vista della sfida con il Torino si chiama Domenico Berardi. Il classe '93 era stato squalificato per 2 giornate dopo il rosso rimediato durante la partita con il Genoa. Il Sassuolo ha però presentato e vinto il ricorso, riuscendo così ad ottenere la riduzione ad una sola partita di stop e rendendolo disponibile per la sfida a Mazzarri. Rientra anche Locatelli, mentre rimane fuori dai convocati Duncan.

Oltre a Marlon, Chiriches e Defrel, De Zerbi perde anche Ferrari, ai box per un problema alla caviglia. Nella difesa a 4 davanti a Consigli, dovrebbe essere Peluso a completare la coppia centrale insieme a Romagna, con Toljan e Kyriakopoulos sulle fasce. Locatelli affiancherà Magnanelli nel ruolo di doppio regista.

Sarà Djuricic l'ago della bilancia tra 4-2-3-1 e 4-3-3: nel tridente di trequartisti completato da Boga e Berardi, l'ex Benevento è quello con le caratteristiche più adatte al ruolo di mezz'ala. Il ruolo di punta è coperto da Francesco Caputo.

Sassuolo (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Torino, due cambi rispetto alla vittoria sul Bologna

Rispetto alla formazione titolare scesa in campo domenica contro il Bologna, Mazzarri dovrebbe cambiare solamente 2 uomini su 11, confermando il 3-4-2-1 come modulo a cui affidarsi.

In difesa Djidji deve smaltire un lieve affaticamento e lascerà il posto a Bremer, a completare la linea difensiva insieme a Izzo e Nkoulou. Lyanco recupera ma va in panchina. A centrocampo Rincon, sostituito all'ultimo da Meité contro il Bologna, dovrebbe essere certo di una maglia da titolare a fianco di Lukic in mediana. In avanti, conferme per Verdi e Berenguer alle spalle di Belotti: l'attaccante della Nazionale andrà a caccia del decimo gol in questa Serie A.

Torino (3-4-2-1) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti