Probabili formazioni Serie A della 20^ giornata: ultime news dai campi

Tutte le news e le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Conte ritrova Barella in mezzo al campo. Sarri deve decidere: HDR o no? Un paio di ballottaggi per il Milan di Pioli mentre Simone Inzaghi non avrà a disposizione Correa

Il girone d’andata si è chiuso con la Juventus che ha staccato l’Inter. Bianconeri campioni d’inverno ma la sfida a distanza prosegue. Dopo il turno di Coppa Italia, ecco tornare il campionato con le solite scelte non sempre scontate e con il mercato che potrebbe modificare ulteriormente certe gerarchie di titolarità. Questa settimana tanta, tantissima attenzione a chi è ‘in forse’. Tra acciacchi, problemi e linee di febbre c’è da monitorare varie situazioni. La squadra di Sky Sport ha sempre sotto mano il termometro (anche in senso letterale) dei vari organici. Come ogni settimana tifosi e fantallenatori pendono dalle labbra di chi vive la quotidianità dai vari ritiri. Le notizie sono sempre in costante aggiornamento e già un po’ di indicazioni ci sono. Andiamo a scoprirle

LAZIO-SAMPDORIA, sabato ore 15

Lazio, Correa non recupera

Il bollettino medico della Lazio non è molto incoraggiante. Oltre allo squalificato Lulic, non ci saranno Correa e molto probabilmente Cataldi. Il ‘Tucu’ non ha smaltito il problema al polpaccio e giovedì non si è allenato. Caicedo ha avuto l’influenza ma si è completamente ristabilito e farà da spalla a Ciro Immobile. A sinistra spazio a Jony. In difesa ballottaggio tra Patric e Luiz Felipe

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile

Sampdoria, torna Colley. Ballottaggio a centrocampo

Senza gli infortunati Ferrari, Barreto, Ramirez e Depaoli, Ranieri torna nella sua Roma ritrovando al centro della difesa Colley, di rientro dalla squalifica. A lasciargli il posto sarà Regini. A destra Bereszynski. In mediana Jankto al momento è in leggero vantaggio su Ekdal. Dovesse spuntarla lo svedese, ecco che Thorsby sarebbe dirottato a destra. In attacco Caprari, nonostante la rete contro il Brescia, parte sfavorito nei confronti di Gabbiadini.

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Jankto, Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

SASSUOLO-TORINO, sabato ore 18

Sassuolo, cambio a centrocampo. Rotazioni anche dietro?

Roberto De Zerbi potrebbe cambiare qualcosa rispetto a settimana scorsa. Di buono c’è il rientro di Locatelli (che era stato fermato per un turno dal giudice sportivo). Sarà lui ad affiancare Magnanelli con Obiang sullo sfondo ma attenzione anche al possibile ritorno del 4-3-3. Berardi infatti è ancora out e là davanti, in caso di 4-2-3-1, ci sarebbero scelte obbligate. In difesa invece si può rivedere nell’XI titolare Kyriakopoulos al posto di Rogerio. A rischio convocazione c’è Ducan

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo

Torino, Lyanco col gruppo. Baselli da monitorare

Walter Mazzarri ritrova vari elementi della rosa. In difesa c’è Djidji che deve smaltire un lieve affaticamento ma il rientro di Lyanco può far sorridere il mister granata. In mediana ci sarà Rincon, sostituito all’ultimo da Meité prima della sfida contro il Bologna. Ansaldi resta ai box mentre Baselli potrebbe essere recuperabile. In gruppo anche Iago Falque ma là davanti ci sarà il solito trio con Verdi e Berenguer alle spalle di Belotti

TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Ddjidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti

NAPOLI-FIORENTINA, sabato ore 20:45

Napoli, problemi in difesa. Linea obbligata?

Maksimovic e Malcuit infortunati, Koulibaly che prova a recuperare ma che ha svolto lavoro personalizzato come Mertens e Ghoulam. Mario Rui squalificato. Insomma, là dietro Gattuso ha più di un problema e la difesa del Napoli, salvo sorprese è di fatto obbligata con Hysaj a sinistra. In porta ancora Ospina. In panchina i due nuovi acquisti Lobotka e Demme. Lozano proverà fino all’ultimo a contendere il posto a Lorenzo Insigne.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina, tripla opzione in attacco per Iachini

Buona parte dell’XI titolare che vedremo contro il Napoli non si discosterà dagli ultimi schierati da Iachini in campionato. Linea a tre difensiva senza (all’apparenza) possibili cambi. In mediana ci prova Badelj ma alle ultime esclusioni dovrebbe seguirne un’altra. Più complicato il discorso in attacco. Chiesa ha il posto assicurato ma il suo partner verrà fuori da un triplo ballottaggio. Cutrone, protagonista in Coppa Italia, vuole subito anche la promozione in campionato ma ci sarà da battere la concorrenza sia di Vlahovic che di Boateng.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic

MILAN-UDINESE, domenica ore 12:30

Milan, Donnarumma in forse. A destra è Samu vs Jack

In Coppa Italia aveva giocato il Donnarumma maggiore. Per la sfida di domenica tutti in apprensione per Gigio che non ha ancora perfettamente smaltito una contrattura. In caso di forfait ecco proto Begovic. In difesa ci saranno Calabria a destra E Theo Hernandez a sinistra. Nel nuovo 4-4-2 di Pioli c’è un duello Castillejo-Bonaventura mentre in attacco ancora sarà di nuovo Ibra-Leao

MILAN (4-4-2) probabile formazione: G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao

Udinese, Gotti conferma quasi tutti

Era stata la grande sorpresa della giornata inaugurale. Il gol di Becao aveva regalato i 3 punti all’Udinese. Il difensore brasiliano dovrebbe mantenere la maglia da titolare, così come buona parte dei suoi compagni vittoriosi settimana scorsa in casa contro il Sassuolo. Gotti è alla ricerca della sua quarta vittoria consecutiva e in attacco resta apreto il ballottaggio tra Lasagna e Nestorovski

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larse, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

BOLOGNA-VERONA, domenica ore 15

Bologna, problema alla spalla per Orsolini

In pre allarme c’è Skov Olsen ma Riccardo Orsolini prova a recuperare per tempo. Attenzione però perché i problemi alla spalla non sono da sottovalutare e il 7 rossoblù è in forte dubbio. Difesa che va verso la conferma anche perché Denswil non sta benissimo. Schouten dovrebbe lasciare il posto a Dzemaili che si è ristabilito

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Dzemaili, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio

Verona, rebus in attacco. Per il resto, formazione fatta

Non ci sono grossi dubbi per Juric (e i vari fantallenatori) su quel che saranno difesa e centrocampo del Verona, Da Rrahmani a Gunter, da Faraoni a Lazovic, i primi 8 giocatori della probabile formazione sono fatti e difficilmente assisteremo a sorprese dell’ultimo minuto. Più complicato stabilire chi sarà la punta (se ci sarà) e chi agirà alle sue spalle. Borini parte dalla panchina. Verre e Zaccagni sono i favoriti con Di Carmine o Pazzini in attacco ma le alternative non mancano

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine

BRESCIA-CAGLIARI, domenica ore 15

Brescia, dentro Cistana, fuori Bisoli

Il giudice sportivo aveva fermato Cistana che però questa settimana tornerà titolare al posto di Magraviti. Chi però deve scontare un turno di squalifica è Bisoli con Ndoj indiziato numero uno per sostituirlo. Sulla trequarti c’è Spalek favorito ma non è completamente da escludere uno Skrabb lanciato subito nella formazione di partenza. Attacco guidato da Balotelli e Torregrossa.

BRESCIA (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli

Cagliari, Maran non pare orientato a sorprendere

Buona parte della formazione del Cagliari la conosciamo a memoria e domenica, a Brescia, reciteremo il solito XI? Molto probabile visto che al momento pare esserci un solo ballottaggio in casa rossoblù. A sinistra è duello tra Lykogiannis e Pellegrini. Per il resto Faragò agirà sul versante opposto mentre nessuno pare essere a corto di energie. Il turnover si farà evidentemente più in là nel tempo. Joao Pedro e Simenone restano gli stra-favoriti

CAGLIARI (4-3-1-2) probabile formazione: Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone

LECCE-INTER, domenica ore 15

Lecce, Calderoni e Majer sotto osservazione

Nella difesa del Lecce potrebbe mancare Calderoni che non ha smaltito il fastidio alla caviglia. Dovesse alzare bandiera bianca ecco pronto Dell’Orco. In mediana poche chances per Majer e Shakhov con quest’ultimo che non è proprio al 100% dal punto di vista fisico. In attacco si candida Lapadula ma il favorito per una maglia da titolare resta Babacar.

LECCE (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Babacar, Falco

Inter, riecco Barella. Godin verso la panchina

Il mercato tiene banco in casa Inter ma c’è una partita ‘trappola’ all’orizzonte. Dopo aver pareggiato con l’Atalanta, perdendo la testa della classifica, Conte e i suoi vogliono tornare a vincere anche in campionato. Il successo in Coppa Italia contro il Cagliari è già alle spalle e si guarda al futuro. Godin potrebbe accomodarsi in panchina ma Bastoni ha avuto qualche linea di febbre e quindi non è sicuro che giochi. Barella, di rientro dalla squalifica (come Skriniar) si gioca una maglia con Gagliardini. Davanti…Lautaku

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez

GENOA-ROMA, domenica ore 18

Genoa, la difesa pare l’unico reparto ‘certo’

Con Criscito squalificato e Zapata non ancora recuperato, le scelte di Nicola non sembrano essere molte. La linea a tre rossoblù vedrà con tutta probabilità la presenza di Goldaniga. A centrocampo Barreca può essere preferito a Pajac. Cassata e Behrami si giocano una maglia ma non date per escluso Jagiello. In attacco sono in tre per una maglia: Favilli, Sanabria e Destro

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ankersen, Sturaro, Schöne, Behrami, Barreca; Pandev, Favilli

Roma, Fonseca ha un grosso problema

Kolarov e Florenzi. Erano i due terzini titolari domenica scorsa all’Olimpico contro la Juventus. Nessuno dei due ci sarà nella trasferta di Genova. Entrambi sono squalificati e con Spinazzola a Milano e Zappacosta ai box, resta l’opzione che prevede Cetin a destra e Santon a sinistra ma la difesa a 3 vista contro il Parma in Coppa Italia magari potrà avere un seguito. Dietro a Dzeko mancherà ovviamente Zaniolo con Under che si candida per una maglia.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling, Santon; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko

JUVENTUS-PARMA, domenica ore 20:45

Juventus, HDR o non HDR? Questo è il dilemma

Impegno casalingo per la Juve capoclassifica. Il Parma reduce dall’impegno di giovedì contro la Roma, cercherà di fare la solita gara in velocità e ripartenza. Sarri ha fatto intendere che il trio Higuain-Dybala-Ronaldo può avere un futuro roseo. Sarà l’assetto scelto? Al momento pare in vantaggio Ramsey con Higuain pronto a subentrare. Qualche pensiero di rotazione in difesa, occhio alle corsie esterne

JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Parma, ok Gervinho: ma gioca titolare?

D’Aversa vede pian piano svuotarsi l’infermeria. Ai box resta il solo Karamoh con Barillà che rientra dalla squalifica e che si candida per un posto in mezzo al campo. L’assetto di centrocampo dipenderà molto da quel che deciderà D’Aversa in attacco. Gervinho è recuperato ed è entrato in campo già nell’ultimo turno d’andata. Minutaggio progressivo per tornare al 1000% oppure subito nella mischia con rischi annessi? Nel primo caso Kucka sarà avanzato in attacco, nel secondo agirà a centrocampo. In avanti Cornelius in vantaggio (seppur leggero) su Inglese

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

ATALANTA-SPAL, lunedì ore 20:45

Atalanta, Gasperini è senza Hateboer. Davanti Zapata favorito

Per il ‘Monday Night’, Gasperini non dovrebbe cambiare interpreti difensivi. E’ tornato Caldara che già conosce schemi e geometrie difensive ma l’ex Milan potrebbe rimandare il suo esordio bis dal primo minuto. Hateboer è stato fermato dal giudice sportivo. Sulle corsie esterne agiranno Castagne e Gosens. Pasalic a rischio panchina mentre in avanti Zapata se la gioca con Muriel

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Spal, Dabo spera nella conferma

In Coppa Italia sconfitta netta per la Spal che però, a tratti, ha provato a giocare di prima palla a terra per mettere in difficoltà la retroguardia rossonera. Dabo in mediana ha alternato buone cose ad altre rivedibili ma deve ancora pagare un periodo di adattamento. L’ex Viola potrebbe però essere confermato a centrocampo. Out Tomovic con Felipe favorito. Igor dovrebbe quindi agire ancora da esterno. In avanti coppia Di Francesco-Petagna

SPAL (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Valoti, Missiroli, Dabo, Igor; Di Francesco, Petagna