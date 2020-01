Probabili formazioni di Brescia Cagliari

All'andata fu il Brescia a vincere in Sardegna grazie ad un gol di Donnarumma. Un girone dopo i rossoblù sono in zona Europe League, ma vogliono tornare alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive. Il match tra Brescia e Cagliari è in programma domenica alle ore 15 in diretta su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

Il Cagliari reduce da una doppia sconfitta con le milanesi, cerca una vittoria che in campionato manca ormai da 5 partite. Al Brescia invece i tre punti mancano da 4 giornate. La squadra di Maran è stata autrice di una prima parte di stagione sopra le aspettative concludendo il girone d'andata in zona Europa League. Per il Brescia invece girone d'andata concluso al penultimo posto, ma la salvezza dista solo un punto. Il Brescia ospiterà i sardi nella partita di domenica alle ore 15 che sarà trasmessa su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).

Brescia, Balotelli in dubbio

Per Corini un problema in attacco: Mario Balotelli non è al meglio e per lui si prospetta un inizio dalla panchina. Al suo posto provati nell'allenamento del venerdì pomeriggio Donnarumma e Torregrossa. Turno di squalifica per Bisoli, con Ndoj indiziato numero uno per sostituirlo. Sulla trequarti invece c'è Spalek favorito ma non è completamente da escludere Skrabb lanciato subito nella formazione di partenza.

BRESCIA (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

Cagliari, Maran non pare orientato a sorprendere

Un solo possibile ballottaggio per la squadra di Maran. Sulla corsia di sinistra si giocano un posto Lykogiannis e Pellegrini con il secondo favorito. Sulla corsia opposta invece ci sarà Faragò. In avanti la solita coppia formata da Joao Pedro e Simenone, con Nainggolan ad agire alle loro spalle.

CAGLIARI (4-3-1-2) probabile formazione: Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.