Probabili formazioni di Bologna Verona

Separate in classifica da 2 punti, Bologna e Verona arrivano alla partita da due momenti opposti di condizione. Due vittorie consecutive per la squadra di Juric, un pareggio e una sconfitta per quella di Mihajlovic nel 2020. La gara si giocherà domenica 19 gennaio alle ore 15. Diretta sul canale satellitare DAZN 1 (209 del telecomando Sky)

Due vittorie nelle prime due partite del 2020 per il Verona che ha conquistato i successi contro Spal e Genoa. Deve invece ancora trovare i tre punti la squadra di Mihajlovic. All'andata Bologna e Verona iniziarono il campionato con un pareggio per 1 a 1: al gol di Sansone rispose Veloso. Gara valida per la 20^ giornata di Serie A che si giocherà domenica 19 gennaio alle ore 15. Diretta sul canale satellitare DAZN 1 (209 del telecomando Sky)

Bologna, il recupero di Orsolini

Arrivano buone notizie per Mihajlovic. Riccardo Orsolini ha recuperato dalla contusione subita e sarà dunque titolare nel 4-2-3-1 dell'allenatore serbo. In difesa si va verso la conferma della squadra vista contro il Torino: Denswil non è in buone condizioni. In sostanza Mihajlovic dovrebbe confermare la stessa formazione vista a Torino, con un possibile cambio a centrocampo dove il neo-acquisto Dominguez, piaciuto fin da subito a Mihajlovic, è favorito su Dzemaili e Poli. Panchina per l'altro nuovo arrivo, Musa Barrow, venerdì protagonista delle visite mediche.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Verona, dubbio in attacco

Pochi i dubbi di formazione per Juric nei reparti di difesa e attacco. Più complicata invece la scelta per l'attacco: Di Carmine o Pazzini si giocano la maglia da titolare, mentre alle spalle Verre e Zaccagni sono i favoriti. Partirà dalla panchina il nuovo arrivo Borini.

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine