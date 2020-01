Un trascinatore, anche dopo il fischio finale. Cristiano Ronaldo sta guidando la volata della Juventus con le sue reti: il portoghese va a segno infatti da sette sfide consecutive in campionato, in cui ha realizzato complessivamente 11 gol. Contro il Parma ha siglato una doppietta decisiva, che ha permesso ai bianconeri di allungare in testa alla classifica. Adesso sono quattro le lunghezze di vantaggio sull’Inter seconda. Ma il suo carattere da leader non si ferma soltanto alla partita. Dopo il triplice fischio, diversi compagni stavano subito prendendo la via degli spogliatoi ma Ronaldo li ha richiamati in campo per andare a salutare i tifosi sotto la curva. Così molti di questi sono tornati indietro e hanno tributato il proprio omaggio ai sostenitori presenti.