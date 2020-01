Roma-Lazio, Inzaghi: "Affrontiamo il derby con rabbia, Luis Alberto e Correa in campo"

Come si gioca e come si vince questo derby?

Sappiamo tutti cosa rappresenta il derby per noi, per i nostri tifosi è qualcosa di molto importante e bisogna arrivarci nel migliore dei modi. Ci arriviamo delusi e arrabbiati per quello che è successo martedì: ci prendiamo la buona prestazione, ma siamo usciti in maniera immeritata dalla Coppa Italia che per noi è una competizione molto importante