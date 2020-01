Probabili formazioni del derby Roma-Lazio

La Lazio è al terzo posto, a -6 dalla capolista Juventus (ma con una partita in meno) ed è reduce da ben 11 vittorie consecutive. La Roma, invece, è quarta e vincendo contro il Genoa è ripartita dopo le precedenti sconfitte casalinghe contro Torino e Juventus. All'Olimpico è in programma un derby della Capitale che si preannuncia spettacolare e importantissimo anche ai fini della classifica. Entrambe le squadre sono reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia e puntano a riscattarsi immediatamente in campionato. La partita, in programma domenica 26 gennaio alle ore 18, sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

La probabile formazione della Roma

Fonseca potrebbe riservare qualche novità per il derby contro la Lazio, a partire dalla possibile esclusione di Kolarov. A sinistra, infatti, dovrebbe esserci Spinazzola a completare la linea difensiva con Santon, Mancini e Smalling. A centrocampo si è fermato nuovamente Diawara, si teme la lesione del menisco esterno. Al fianco di Veretout ci sarà quindi Cristante. Under, Pellegrini e Kluivert comporranno la linea dei trequartisti alle spalle di Edin Dzeko.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

La probabile formazione della Lazio

Due dubbi importanti per Simone Inzaghi, quelli che riguardano Luis Alberto e Correa. Lo spagnolo ha saltato la sfida di Coppa Italia contro il Napoli, non è al 100% ma dovrebbe recuperare per il derby. Preoccupa di più Correa, che alla ripresa degli allenamenti non ha lavorato in gruppo. Al fianco di Immobile, dunque, dovrebbe esserci nuovamente Caicedo. Per il resto l'unico ballottaggio è quello tra Luiz Felipe e Patric nel ruolo di centrale di destra nella difesa completata da Acerbi e Radu. A centrocampo, invece, oltre a Luis Alberto, ci sono i confermati Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Lulic.

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.