Domenica particolare per Nicolò Zaniolo che, nella giornata del derby, ha partecipato in mattinata alla messa in basilica vaticana, celebrata da Papa Francesco e ha poi avuto modo di scambiare qualche battuta con lo stesso pontefice, dal quale ha ricevuto in regalo una Bibbia. Il tutto è stato documentato anche sul suo profilo Instagram: "Un'emozione unica... da pelle d'oca". Poi, però, anche un pensiero alla partita contro la Lazio: “Sfondiamoli”