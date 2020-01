Roma-Friedkin, chiusura prevista a febbraio

Mercato: ufficiale Ibanez, pressing su Perez e Villar

Il passaggio d proprietà da Pallotta a Friedkin condiziona, inevitabilmente, anche le mosse di mercato per il club giallorosso, che si sta muovendo sul mercato per tre giocatori classe '98. Lunedì è arrivata l'ufficialità della firma di Roger Ibanez: l'arrivo del brasiliano (in prestito di 18 mesi, con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro) potrebbe aprire alla cessione di Juan Jesus. Nella giornata di martedì dovrebbe toccare a Carles Perez, pronto a lasciare il Barcellona in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro (e senza possibilità di 'recompra' per il club blaugrana). Domenica ai microfoni di Sky, il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ha confermato la fiducia per la chiusura positiva di questa operazione e di quella relativa a Gonzalo Villar dall'Elche.