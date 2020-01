Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Roma, non solo Perez: passi avanti per Villar

Per il centrocampo, passi avanti importanti per Gonzalo Villar, centrocampista classe ’98 che gioca nell’Elche. Il giocatore non è andato neanche in panchina nella sfida contro l’Almeria, in Spagna sono sicuri che il Valencia, che ha la possibilità di pareggiare eventuali offerte, ha mollato il giocatore che si avvicina quindi alla Roma. È fatta, inoltre, per Roger Ibanez, difensore classe 1998 dell’Atalanta. Il giocatore è già a Roma e oggi si sottoporrà alle visite mediche, l’accordo di massima era stato trovato da giorni: il brasiliano si trasferirà in prestito per 18 mesi a 1 milione di euro, con 8 milioni di obbligo di riscatto, più 2 ulteriori di bonus