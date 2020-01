Carles Perez è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore della Roma. Ormai è soltanto questione di tempo: il club giallorosso deve limare gli ultimi dettagli per raggiungere un’intesa definitiva con l’entourage dello spagnolo, rappresentato dall’agente Arturo Canales. Con il Barcellona infatti l’accordo è stato già trovato nella notte tra venerdì e sabato, con la formula del prestito con obbligo di riscatto con condizioni facili, per un totale di circa 13 milioni di euro. I documenti sono stati già preparati, non appena sarà risolta anche quest’ultima situazione, si procederà all’iter di firme e visite mediche. I contatti tra la Roma e Canales proseguiranno in queste ore fino alla chiusura dell’operazione, che è sempre più prossima.