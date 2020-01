Juve allo Stadium: la discesa dal pullman e l'ingresso verso gli spogliatoi. È il giorno della partita contro il Cagliari. Tutti elegantissimi, così come lo è anche Cristiano Ronaldo: completo di rappresentanza e un dettaglio che attira l'attenzione di tutti, quell'iPod blu appuntato sulla cravatta. Un dettaglio insolito, quasi rétro. Un iPod Shuffle per essere precisi, rilasciato per la prima volta nel 2005 e ormai fuori produzione. Il portoghese entra nello stadio, sorride e, poi, segnerà una tripletta. Ma in molti - oltre alla "spilletta" blu con cui ascoltare la musica - notano anche i suoi occhiali da sole, rigorosamente bianconeri come la maglia che indossa ormai da un anno e mezzo. Una scelta casuale? Ora sì è scoperto di no. Perché dietro la mossa cromatica (e di stile) di CR7 c'è uno juventino doc, Lapo Elkann.