13/13

1. CRISTIANO RONALDO (Juventus): 101 tiri

Nello specchio: 44. Percentuale di precisione: 43,6%

Gol: 17. Percentuale: 16,8%



Oltre 100 tiri, unico in Europa in tripla cifra. A tanti tentativi, però, non corrispondono - in proporzione - moltissimi gol. Con i 17 realizzati in A finora, la sua percentuale di realizzazione non è elevatissima