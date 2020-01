"A volte manca quell'attenzione che fa la differenza". Buffon è stato chiaro e i numeri non mentono: i bianconeri avevano subiti più gol, dopo 21 giornate, sono nella stagione 2010-11, la prima dell'era Agnelli e con Delneri in panchina. Allora erano 24 le reti incassate, quest'anno siamo a 21, ma uguale è il numero di clean sheet totalizzati. Solo 6, un dato in controtendenza con i minimi 9 registrati negli anni passati fino a un massimo di 13. 16 di questi 21 gol, inoltre, sono arrivati su situazione di vantaggio. Sono andati sotto, infatti, solo con Verona, Brescia, Atalanta e Napoli, e solo al San Paolo non sono riusciti a rimontare. Una fragilità difensiva che, soprattutto in ottica Champions, rischia di essere pagata a caro prezzo