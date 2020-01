I tedeschi spingono per prendere il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto: offerta da oltre 30 milioni di euro (bonus inclusi) per prestito oneroso e obbligo di riscatto. Il club bianconero ci pensa

Il Borussia Dortmund è in forte pressing su Emre Can. Il club giallonero vuole il centrocampista ex Liverpool in prestito con oneroso con obbligo di riscatto. Operazione complessiva da oltre 30 milioni di euro (2 per il prestito più 26-27 per l'obbligo di riscatto e bonus vari ancora da definire). Un'offerta importante, per un giocatore poco impiegato da Maurizio Sarri in stagione. La Juve ci pensa, Emre Can potrebbe lasciare Torino.

Pjaca in uscita

Dopo lo stop della trattativa con il Cagliari, resta sul mercato Marko Pjaca. Sul giocatore croato c'è l'interesse di Sampdoria e Parma, mentre all'estero piace ai greci dell'Olympiakos.