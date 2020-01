Sassuolo-Roma, la conferenza di Fonseca live

Il club ha fatto diverse operazioni. Cosa pensa del mercato di Gennaio?

"Abbiamo preso 3 giocatori giovani, pensando al futuro, mentre Florenzi è andato in prestito al Valencia. Ho sempre detto che non è facile trovare giocatori in questa sessione. Si trovano o giocatori pronti subito, o di prospettiva. Ibanez, Villar e Perez sono tra i secondi. Su Florenzi posso dire che abbiamo avuto una conversazione serena, diretta. Abbiamo parlato, lui voleva giocare di più ma io non potevo prometterglielo, come a nessun giocatore. E' andato per sua volontà".