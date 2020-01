1/13

Prima di passare in rassegna i giocatori della Roma che hanno indossato la fascia dagli anni '80 in poi, vale la pena menzionare i capitani giallorossi dal 1927 - anno di nascita del club - al 1979. Eccoli in ordine cronologico: Attilio Ferraris (dal 1927-28 al 1928-29), Fulvio Bernardini (dal 1929-30 al 1938-39), Guido Masetti (dal 1939-40 al 1942-43), Aldo Donati (per un breve periodo nel 1941-42), Amedeo Amedei (dal 1943-44 al 1947-48), Sergio Andreoli (dal 1948-49 al 1949-50), Tommaso Maestrelli (per un breve periodo nel 1949-50), Armando Tre Re (dal 1950-51 al 1952-53), Arcadio Venturi (dal 1953-54 al 1956-57), Luigi Giuliano (1956-57), Alcide Ghiggia (1957-58), Egidio Guarnacci (1958-59), Giacomo Losi (in foto, dal 1959-60 al 1967-68), Joaquin Peirò (dal 1968-69 al 1969-70), Luis Del Sol (dal 1970-71 al 1971-72), Francesco Cordova (dal 1972-73 al 1975-76) e Sergio Santarini (dal 1976-77 al 1979-80)

