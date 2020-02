Probabili formazioni di Udinese-Inter

Nessuna novità nell'Udinese, con Gotti intenzionato a schierare gli stessi 11 della trasferta di Parma. Molti dubbi in più invece per Conte, alle prese con l'emergenza a centrocampo e pronto a lanciare Eriksen dal 1'. Udinese-Inter sarà trasmessa domenica alle 20.45 in esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Torna il palcoscenico della Serie A, dopo gli ultimi colpi di mercato. Una sessione invernale che ha visto grande protagonista l'Inter che riparte dalla trasferta di Udine con una rosa rinnovata, visti gli arrivi di Young, Moses e Eriksen. Acquisti che devono ridare slancio ai nerazzurri che hanno un po' rallentato nell'ultimo mese con 3 pareggi consecutivi in campionato, inframmezzati dalle vittorie in Coppa Italia contro Cagliari e Fiorentina che hanno regalato l'accesso alle semifinali. Anche l'Udinese dal canto suo si è un po' bloccata negli ultimi due turni con le sconfitte sui campi di Milan e Parma, che seguono però un periodo di tre vittorie consecutive contro Cagliari, Lecce e Sassuolo che avevano portato i bianconeri fino a ridosso della parte sinistra della classifica. Una sfida dunque importante per entrambe le squadre: gli uomini di Conte per continuare a tenere il passo della Juventus, la formazione di Gotti per allontanarsi ancora di più dalla zona calda della classifica. Partita che sarà trasmessa domenica alle 20.45 in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Udinese, confermata la formazione di Parma

La grossa novità nella formazione che Gotti schiererà contro l'Inter è che non c'è nessuna novità. L'allenatore bianconero è infatti intenzionato a riproporre il 5-3-2 schierato nella trasferta di Parma, con gli stessi interpreti del Tardini. Rimane aperto qualche ballottaggio, con Lasagna favorito su Nestorovski in attacco e Becao avanti rispetto a De Maio in difesa, ma la formazione dovrebbe restare identica con il terzetto di centrocampo formato da Mandragora, Fofana e De Paul. In difesa, davanti a Musso, spazio sulle fasce a Stryger Larsen e Sema, mentre al centro, oltre a Becao agiranno Troost-Ekong, recuperato dopo un fastidio muscolare, e Nuytinck.

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Sema; Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna, Okaka. All.Gotti

Inter, molti dubbi e Eriksen dal 1'

Se l'Udinese conferma in blocco la propria formazione, l'Inter ha molti dubbi in più. Il primo riguarda Marcelo Brozovic, che nella giornata di ieri si è allenato solo in parte con il gruppo e oggi effettuerà il test decisivo per capire se potrà essere della partita o meno. E' sicuramente il centrocampo il reparto più in difficoltà, visti i problemi muscolari che hanno colpito anche Borja Valero e Sensi, e per questo Conte sembra intenzionato a proporre dal primo minuto Christian Eriksen, insieme a Vecino e Barella. Probabile panchina invece per gli altri due acquisti, Young e Moses, e spazio sulle fasce a Candreva e Biraghi. Meno dubbi invece negli altri reparti, con Bastoni confermato ancora da titolare al posto di Godin, a completare il terzetto difensivo con Skriniar e De Vrij. In attacco la coppia formata da Lukaku e Sanchez, vista la squalifica che terrà fuori Lautaro Martinez per i prossimi due turni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. All.Conte