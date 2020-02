Milan-Verona 1-1, gol e highlights. Esordio per Daniel Maldini

Il Milan non riesce a vincere la quarta partita di fila in Serie A: contro il Verona a San Siro finisce 1 a 1. La squadra di Juric colpisce due pali nel secondo tempo. Poi l’espulsione di Amrabat per un fallo su Castillejo e l’assedio rossonero negli ultimi minuti, con il palo colpito dallo stesso Castillejo. Al 93' un momento storico per il club rossonero: l'ingresso in campo di Daniel Maldini, figlio di Paolo

13' Faraoni (V), 29' Calhanoglu (M)

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria (77' Saelemaekers), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (93' Daniel Maldini), Kessie, Calhanoglu, Bonaventura (64' Paquetà); Rebic, Leao. All: Pioli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni (94' Dawidowicz); Verre (70' Borini). All: Juric

Ammoniti: Rrahmani (V), Hernandez (M), Pessina (V), Borini (V), Silvestri (V) Espulsi: Amrabat (V)

Non riesce a mettere la quarta il Milan di Pioli: si ferma a 3 la serie di successi consecutivi in Serie A. I rossoneri vengono fermati dal Verona: finisce 1 a 1 a San Siro. Nel primo tempo parte forte la squadra di Juric che trova il gol del vantaggio al 13' con Faraoni, che anticipa tutti in area sul cross di Zaccagni. Il Milan sembra subire il colpo, ma al 29' trova il pareggio con la punizione di Calhanoglu, deviata da Verre. Il gol dà coraggio al Milan che si butta con più convizione in attacco. Dopo un primo tempo a due facce, nel secondo è ancora il Verona che in due occasione va vicinissimo al gol: due pali colpiti, uno da Pessina, l'altro da Zaccagni. Al 68' l'espulsione di Amrabat per un fallo su Castillejo. Da quel momento i rossoneri si riversano in avanti e colpiscono anche il palo con Castillejo, ma non riescono a segnare il gol vittoria. Ora per la squadra di Pioli la settimana che porta al derby contro l'Inter, mentre per il Verona, al sesto risultato utile consecutivo, mercoledì il recupero della 17^ giornata contro la Lazio all'Olimpico, sabato la Juventus nell'anticipo della 23^.

Al 93' un momento storico per il Milan: l'ingresso in campo di Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare. Tre generazioni nel segno del Milan.