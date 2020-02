Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 22^ giornata

La 22^ giornata di Serie A si è aperta con Bologna-Brescia, Cagliari-Parma e Sassuolo-Roma. Il weekend di campionato prosegue con le partite della domenica, il programma ne prevede ben sei. Si parte con Juventus-Fiorentina: all'Allianz Stadium si gioca alle ore 12.30. Alle ore 15 ci saranno in contemporanea Lazio-Spal, Atalanta-Genoa e Milan-Hellas Verona. Alle 18 Lecce e Torino si sfidano al Via del Mare. La domenica di Serie A si chiude con Udinese-Inter, in programma alle 20.45.

Il programma della domenica

Juventus-Fiorentina, domenica 2 febbraio ore 12:30: la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Atalanta-Genoa, domenica 2 febbraio ore 15:00: la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Lazio-Spal, domenica 2 febbraio ore 15:00 su Sky Sport 253. La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Ferdinando Orsi. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Matteo Petrucci.

Milan-Hellas Verona, domenica 2 febbraio ore 15:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Peppe Di Stefano ed Emanuele Baiocchini.

Lecce-Torino, domenica 2 febbraio ore 18:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca è affidata a Davide Polizzi, con il commento tecnico di Renato Zaccarelli. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Paolo Aghemo.

Udinese-Inter, domenica 2 febbraio ore 20:45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Lele Adani. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Matteo Barzaghi e Alessandro Alciato.

La partita in programma lunedì (ore 20.45)

Sampdoria-Napoli su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. La telecronaca è affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimiliano Nebuloni e Massimo Ugolini.