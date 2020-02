1/10

ROMELU LUKAKU (Inter), 12 GOL - 12 reti nelle prime 11 trasferte giocate in Serie A: un vero e proprio record per Lukaku, trascinatore dell'Inter a Udine e non solo. Una media realizzativa importantissima per l'attacante belga, che ha segnato il 75% dei suoi gol (16 in totale) lontano da San Siro. Il numero 9 nerazzurro ha fatto meglio di chiunque altro in questo campionato, segnando fuori casa contro Cagliari, Milan, Sassuolo (doppietta), Brescia, Bologna (doppietta), Torino, Napoli (doppietta) e Udinese (doppietta)