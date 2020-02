In attesa di vivere il grande derby tra Inter e Milan di domenica sera (in esclusiva alle 20.45 su Sky Sport Serie A) ripercorriamo l'avventura dei giocatori e degli allenatori che hanno militato in entrambi i club. Nella sfida della 23^ giornata saranno 2 gli ex protagonisti: uno in campo, Zlatan Ibrahimovic, e l'altro in panchina, Stefano Pioli. Per entrambi un passato in nerazzurro, ma non sono stati gli unici. Ecco i doppi ex con almeno una presenza ufficiale in tutte e due le squadre