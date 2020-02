Una giornata romantica alla scoperta delle bellezze e dei sapori del nostro Paese. Aaron Ramsey, trequartista gallese della Juventus, ha pensato a un regalo davvero originale per festeggiare al meglio il compleanno della moglie Colleen. Il calciatore bianconero e la compagna, infatti, hanno trascorso un’intera giornata nel segno del buon vino come testimoniato da un post pubblicato dalla signora Ramsey su Instagram: "02/02/2020 birthday girl. #blessed", la didascalia scelta per accompagnare le foto che la ritraggono insieme al marito. La coppia infatti ha partecipato a una giornata di degustazioni in un’azienda agricola di Monforte d’Alba (provincia di Cuneo): una gita enogastronomica nelle Langhe tra paesaggi mozzafiato, un sorso di Barolo e tanto romanticismo.