Milan, per Ibrahimovic allenamento a parte: ottimismo per il derby

Il derby si avvicina. Dopo il pareggio interno contro l'Hellas Verona, il Milan è proiettato alla gara più attesa, quella contro l'Inter. Al di là del valore di questa sfida sempre sentita, un esame di maturità importante per i rossoneri, alla ricerca di continuità dopo i cinque risultati utili consecutivi raccolti nel 2020 e di punti importanti in chiave Europa. Stefano Pioli spera di recuperare Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato l'ultima partita a causa di un problema muscolare. Lo svedese non si è allenato con il gruppo, continua a svolgere un lavoro differenziato con lo staff medico ma c'è ottimismo riguardo il suo regolare impiego nella sfida contro l'Inter.

Conti in dubbio, Kjaer a parte. Rientra Biglia

Resta in dubbio Andrea Conti, ancora sotto antibiotici a causa di una tonsillite. L'esterno potrebbe non farcela, ma in ogni caso rischia di non essere titolare anche in caso di recupero. Si è allenato a parte Kjaer, debilitato dall'influenza nei giorni scorsi. È rientrato in gruppo, invece, Biglia: l'argentino ha svolto il primo allenamento con la squadra dopo due mesi di assenza.