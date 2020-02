Inter Milan, il bilancio del calciomercato prima del derby

La differenza fra Inter e Milan

La differenza con il Milan, al di là di un progetto che ha radici più profonde, è proprio nella sintonia totale che c’è fra proprietà, dirigenza e allenatore. Ognuno con le proprie personalità, hanno ben chiaro qual è l’obiettivo. L’Inter, uscita dal settlement agreement del FFP ha dimostrato le sue ambizioni. E per la prima volta nella sua recente storia è pronta a una grande cessione. Per la prima volta ha ceduto dei titolari - in estate - e ora è pronta al grande incasso. Un volano necessario (che alla Juventus conoscono benissimo) per continuare a crescere. Ecco allora dove Inter e Milan si sono somigliate nel corso degli ultimi mercati: nella volontà di scegliere chi era adatto al nuovo corso o meno. Nella forza di prendere delle decisioni drastiche (senza andare contro la cassa). Per prendere poi due giocatori (a gennaio) in grado di poter spostare gli equilibri: non solo mediatici ma anche in campo. Un progetto che cresce e che prende forma. Con strade diverse, qualcuno più avanti qualcuno più dietro. Ma con un’idea ben piantata in testa: tornare ad essere realmente protagonisti.