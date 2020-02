9/15

Dal 21 (settembre) al 21 che ha dietro la schiena: IZ BACK, per citare la campagna rossonera che ha riportato in Italia Ibra. Il suo avvento ha riportato fiducia e risultati in uno spogliatoio che non vedeva la luce in fondo al tunnel. Zlatan sente tantissimo questa sfida e non è difficile pensare che in cima alla lista dei suoi desideri del 2020 ci sia anche quello di "esultare come Dio" nel derby

Ibra contro l'Inter: tutti i precedenti prima di questo derby