Probabili formazioni di Parma-Lazio

Lazio, Radu e Milinkovic squalificati

Per la trasferta di Parma, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due giocatori importanti, entrambi squalificati per aver ricevuto un’ammonizione da diffidati nello scorso turno di campionato. Radu e Milinkovic-Savic non saranno della partita, con l’allenatore che li sostituirà con Luiz Felipe e Parolo. Cataldi e Correa hanno ultimato il recupero dagli infortuni ma al Tardini saranno solamente in panchina.

Lazio (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Simone Inzaghi.

Parma, D’Aversa obbligato al tridente anomalo

I tanti infortuni dell’ultimo periodo, per il Parma, obbligano Roberto D’Aversa a non avere grandi possibilità di scelta. L’assenza di Cornelius, a causa di una lesione muscolare, costringe l’allenatore a riproporre Kucka finto centravanti, con Kurtic e Caprari che agiranno sulle fasce, dal momento che Kulusevski non è ancora al meglio. Da verificare le condizioni di Gagliolo, che ha avuto un problema al costato: in caso di forfait, al suo posto giocherà Pezzella.

Parma (4-3-3) probabile formazione: Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Caprari, Kucka, Kurtic