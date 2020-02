Torino-Sampdoria 0-0, risultato in diretta LIVE

Le scelte degli allenatori



Esordio per Moreno Longo sulla panchina del Torino. Per la sfida alla Samp scelto il tridente in attacco, con Verdi, Belotti e Berenguer. Si prosegue con la difesa a tre, ma con Lyanco dal 1' e non Djidji o Bremer (entrambi in panchina). A centrocampo Rincon vince il ballottaggio con Meité.