"Non era il risultato che volevamo". Cristiano Ronaldo affida a Instagram la sua delusione per la seconda sconfitta esterna consecutiva incassata dalla Juventus, ko a Verona per 2-1 in rimonta nonostante la decima partita consecutiva a segno per CR7. Parole da leader, quelle del portoghese, che in un post di quattro foto che include anche uno scatto con la squadra schierata prima del fischio d'inizio indica la via per ripartire: "Dobbiamo continuare a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi". Un messaggio che arriva dopo una sconfitta che ha vanificato la gioia personale di Cristiano Ronaldo per l'ingresso nella storia della Juventus con la decima partita di fila a segno in Serie A, staccando l'ex primatista David Trezeguet (fermo a 9) e mettendo nel mirino i recordman della Serie A Gabriel Omar Batistuta e Fabio Quagliarella, che si sono spinti ad 11. A completare il messaggi di CR7 anche l'hashtag #finoallafine, motto adottato dal club bianconero.