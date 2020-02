1/15

Alla fine è stata festa grande per l'Inter, uscita vittoriosa dal derby e con il 1° posto in tasca, in compagnia della Juventus. Ma che spavento per la squadra di Conte, sotto di due reti all'intervallo per l'uno-due firmato da Rebic e Ibrahimovic. Nella ripresa, però, tutto è cambiato: Brozovic e Vecino hanno ristabilito l'equilibrio, De Vrij e Lukaku hanno completato la rimonta

Inter-Milan 4-2: gol e highlights