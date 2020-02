Como, Fano e la maglia (non) scambiata con Buffon

L'esordio con la maglia del Milan, per Lorenzo Andrenacci, non arriverà mai in realtà. Venti presenze totali con l'academy rossonera, tra cui quattro nella Champions dei giovani, la Youth League. Agli ordini di Pippo Inzaghi e in campo insieme a Calabria e Cristante. Il Milan lo lascerà partire per Brescia nel 2014, l'anno in cui compie il percorso inverso Stefano Gori (oggi coi guantoni del Pisa) e in cui approderà in rossonero un quattordicenne chiamato Gianluigi Donnarumma. L'esordio in B per Andrenacci arriverà invece in quello stesso 2014, dopo un'altra combinazione di eventi: Arcari - il titolare di quel Brescia guidato da Calori - viene espulso in un match contro il Modena. Il vice Minelli era già out dai convocati, e dunque prima partita e prima gioia tra i professionisti per lui a 21 anni, due mesi e nove giorni. E poco male se vinceranno gli avversari grazie a un rigore di Granoche.



A distanza di quasi sei anni il "domino" di primo e secondo portiere è accaduto di nuovo. Joronen non c'è. Alfonso si fa male dopo dieci minuti, e lui debutta in A sfiorando, questa volta, Cristiano Ronaldo, rimasto a Torino a seguire la vittoria dei suoi compagni. Il gol di Dybala lo "spiazza" per l'1-0 su punizione, ma lui si riscatta con quella magia su Rugani. Tra Brescia e Brescia, nella sua esperienza personale, c'è il Como (dove gioca zero minuti) e il Fano in Serie C. Poi il rientro e lo scorso anno a giocarsi la maglia da titolare proprio con Alfonso, con l'emozione del debutto allo Stadium nella casa di uno dei migliori portieri della storia del gioco. A fine partita Andrenacci ha chiesto di poter andare a salutare Buffon nello spogliatoio bianconero, ma senza scambio di maglia: "No, quella dell'esordio me la tengo per me".