Nicola perde Radovanovic, a centrocampo spazio a Cassata. Inzaghi con il solito ballottaggio in attacco, ma questa volta Correa è in vantaggio su Caicedo. Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

La vittoria dell'Olimpico contro l'Inter ha dato ancor più entusiasmo alla Lazio, che ha sorpassato i nerazzurri ed è ora da sola al secondo posto a -1 dalla Juventus. I biancocelesti proveranno a mantenere vivi i sogni scudetto a Marassi, nel lunch match della domenica contro il Genoa. I rossoblù, però, sono in forma e vogliono dare continuità alle due vittorie consecutive ottenute contro Cagliari e Bologna.

La probabile formazione del Genoa

Radovanovic si è rotto il crociato e ha finito la stagione, Nicola ha perso dunque un'importante soluzione a centrocampo. Assente per squalifica Sturaro, in mezzo al campo possibile chance per Cassata con Behrami e Schone, con Ankersen e Criscito esterni nella linea a cinque. In difesa confermato Soumaoro con Biraschi e Masiello davanti a Perin. In avanti Pandev al fianco di Sanabria, ma il macedone ha qualche problemino al ginocchio e le sue condizioni andranno monitorate fino all'ultimo.

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria

La probabile formazione della Lazio

Con Luiz Felipe squalificato, in difesa spazio a Patric che è favorito su Bastos per completare la linea a tre con Acerbi e Radu. A centrocampo ritorna Lazzari tra i titolari, con Jony a sinistra e i soliti Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto al centro. In avanti Immobile non si tocca, ma questa volta al suo fianco dovrebbe esserci Correa (favorito su Caicedo).

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.