Spal Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari

La Spal riceverà la Juve per la 25^ giornata: la partita sarà trasmessa alle ore 18:00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

L'ultima ospita la prima: il più classico dei testacoda si giocherà allo stadio Mazza di Ferrara, dove la Spal riceverà la Juventus per la 25^ giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani sono alla ricerca della prima vittoria con Gigi Di Biagio in panchina, mentre i bianconeri vogliono confermarsi in vetta alla classifica, a ridosso degli impegni di Champions League.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Spal e Juventus sarà trasmessa alle ore 18:00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi; i collegamenti da bordocampo saranno a cura di Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.