Napoli-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

La gara del San Paolo chiude il sabato di Serie A: la squadra di Gattuso arriva dall'1-1 in Champions League contro il Barcellona, granata ko da cinque partite di fila in campionato. Tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Il Napoli torna al San Paolo a quattro giorni dal pareggio per 1-1 contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e lo fa per ospitare il Torino nella 26^ giornata di Serie A. Gli azzurri di Gattuso hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato e arrivano alla sfida forti di due vittorie di fila in trasferta contro Cagliari e Brescia: cercheranno punti per credere nella qualificazione a una competizione europea contro un Torino che in A ha perso le ultime cinque partite e non è sceso in campo nell'ultimo turno per il rinvio della sfida contro il Parma. I granata di Longo sono a +5 sulla zona retrocessione, oggi rappresentata dal Genoa, ma con una partita in meno rispetto al club ligure.

Dove vedere Napoli-Torino



La gara tra Napoli e Torino, valida per la 26^ giornata di Serie A, si giocherà sabato 29 febbraio alle ore 20:45 allo stadio San Paolo di Napoli. La sfida sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.