Cagliari-Roma, Kalinic: "Due gol per me e per la squadra. Futuro? Sono felice qui"

L'attaccante giallorosso dopo la doppietta al Cagliari: "Ho sempre dato il 100% per questa maglia, ora pensiamo partita per partita. Il rapporto con Dzeko? Non è sempre facile segnare"

Prima l'incornata di rapina, poi inserimento e piattone vincente. Nikola Kalinic irrompe nella stagione della Roma in un momento clou: i giallorossi sbancano Cagliari 4-3, tengono il passo dell'Atalanta e rimangono così aggrappati alla lotta per la Champions. "Ho sempre dato il 100% per questa maglia", l'attaccante croato ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel postpartita. "Oggi abbiamo ottenuto una vittoria importante, su un campo difficile. Pensiamo partita per partita, e quindi già alla prossima contro la Sampdoria. Poi per il quarto posto si vedrà". Prime due reti nella Roma, dopo 13 partite e poco spazio trovato fin qui. "Il rapporto con Dzeko? Parliamo tanto, non è facile fare sempre gol", spiega Kalinic. "Sono contento di quelli di oggi perché non avevo giocato tanto finora e sono riuscito ad aiutare la squadra". E sul futuro, nessun dubbio: "Qui sono felice. Per il resto dovete parlare con il club. Penso solo al calcio e alla mia squadra".