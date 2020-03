Clima di concentrazione ad Appiano Gentile, dove l’Inter prepara la sfida alla Juventus con il desiderio da parte dell’ambiente di tornare a giocare dopo le due partite rimandate, contro la Sampdoria (prevista il 23 febbraio) e il Napoli (semifinale di ritono di Coppa Italia). La “disabitudine” al gioco è dunque un tema in casa Inter, con l’unico vantaggio di aver potuto disporre di questi giorni per lavorare sulla condizione, recuperare energie e smaltire anche qualche infortunio. Resta il fatto, e uno come Conte lo sa bene, che i nerazzurri non giocano dal 27 febbraio, partita contro il Ludogorets, impegno peraltro “semplificato” dal risultato dell’andata.

Il ruolo-chiave di Brozovic

Molto ruota, in casa Inter, attorno alla figura di Brozovic e alla sua condizione. Non è mistero che per Conte si tratti di un giocatore chiave, utilizzato per legare gioco a centrocampo, dare equilibrio e soprattutto uscire con la palla dalla difesa. Il croato aveva avuto dei problemi alla caviglia dopo la trasferta di Lecce, motivo per cui Conte nelle successive partite l’ha gestito, utilizzandolo a gara in corso o tenendolo a riposo. Adesso dovrebbe aver recuperato, pronto a riprendersi un ruolo da leader a centrocampo.

Le altre scelte di formazione

Dopo un mese e mezzo di assenza, è pronto a tornare anche Handanovic, che si dovrebbe rivedere tra i pali della porta nerazzurra. Conte riabbraccia anche Gagliardini, che partirà dalla panchina, mentre negli ultimi giorni si è fermato Moses per un risentimento muscolare. In difesa Godin in vantaggio su Bastoni, mentre Candreva parte favorito su D'Ambrosio. Probabile panchina per Eriksen, nessun dubbio invece sulla coppia d’attacco: Lukaku-Lautaro.