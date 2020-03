In una settimana particolare per la Serie A e anche per il portoghese, arriva il messaggio social di Ronaldo che sa di carica verso la sfida con l'Inter di domenica sera

Sono giorni difficili a causa dell'emergenza coronavirus che ha condizionato anche il calcio. Giorni complicati, però, lo sono anche per Cristiano Ronaldo, rientrato da poco a Torino dopo il malore accusato dalla madre Dolores e che fortunatamente sembra in ripresa. Nel frattempo la Juve di CR7 è pronta a tornare in campo contro l’Inter nel derby d’Italia - in programma domenica sera - con il portoghese che su Instagram dha suonato la carica in vista di una sfida che appare fondamentale per il campionato.