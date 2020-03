Juve-Inter, Sarri: "La partita più prestigiosa della Serie A, anche per la classifica"

L'allenatore bianconero alla vigilia del Derby d'Italia: "Dopo due mercati importanti l'Inter è diventata una delle favorite alla vittoria finale, come noi. Partita numero 1000 per Ronaldo? Uno spunto in più per i compagni per fargli un regalo"

Dopo rinvii e cambi di data, è arrivato finalmente il momento di Juventus-Inter. Due lunghissime settimane di attesa che hanno portato fino al Derby d'Italia. In un'atmosfera particolare perchè l'Allianz Stadium sarà a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus, ma la gara non perde il suo fascino, come ha spiegato Maurizio Sarri alla vigilia del match ai microfoni di Juventus TV: "E' la partita più prestigiosa della Serie A per blasone e storia e quest'anno lo è anche per la classifica. Dopo due mercati importanti l'Inter è diventata una delle favorite del campionato, esattamente come noi, e sarà una bella sfida".

"Partita numero 1000 per Ronaldo? I compagni gli facciano un regalo"

Juventus che arriva alla sfida contro i nerazzurri dopo uno stop forzato di 10 giorni. I bianconeri infatti non scendono in campo dall'ottavo d'andata di Champions perso contro il Lione. Un periodo di tempo che è servito a Sarri a recuperare alcuni elementi e prepararsi al meglio al big match contro l'Inter: "La partita sarà difficile dal punto di vista tattico. L'Inter gioca in ampiezza e questo potrebbe essere un problema per noi, ma entrambe le squadre hanno delle caratteristiche specifiche per mettere in difficoltà l'avversario. Vogliamo fare possesso palla alto nella loro metà campo e domani sarà particolarmente importante. In questi giorni abbiamo recuperato alcuni elementi e aumentato la qualità degli allenamenti. Abbiamo attaccanti con diverse caratteristiche e la possibilità di giocare in modi diversi pur non cambiando il modulo". Infine, una battuta su Cristiano Ronaldo che contro l'Inter raggiungerà le 1000 partite in carriera: "Non c'è bisogno di partite del genere per farlo esaltare, è un grande traguardo questo per lui ma deve porsi subito nuovi obiettivi da raggiungere. La partita numero 1000 sarà uno spunto in più per i compagni per fargli un bel regalo".