Juventus-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari

CR7 a caccia del record, Lukaku mai senza gol per due trasferte consecutive. Il countdown per il Derby d'Italia è iniziato: tutte le informazioni per vedere il big match su Sky

In un contesto surreale, ma Juventus-Inter questa sera si gioca e mette in palio tre punti fondamentali per la lotta scudetto. Per i nerazzurri, l'Allianz Stadium è un tabù sfatato finora in una sola occasione, nel novembre 2012, con Andrea Stramaccioni in panchina (e Antonio Conte, all'epoca, su quella bianconera). Maurizio Sarri potrà contare su Cristiano Ronaldo a un passo dal record di sempre per presenze di fila con almeno un gol all'attivo (11), mentre in casa Inter Romelu Lukaku non è mai rimasto senza segnare per due trasferte consecutive in questo campionato. E nell'ultima, contro la Lazio, il gol non era arrivato. La sfida scudetto ora si sposta a Torino.



Dove vedere la partita

Il match tra Juventus e Inter sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) dalle ore 20:45 di domenica 8 marzo. La partita inoltre sarà visibile in streaming sull'app Sky Go. La telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani, mentre a bordocampo ci saranno Alessandro Alciato, Giovanni Guardalà ed Andrea Paventi.