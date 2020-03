Juve-Inter, Paolo Di Canio: "Romelu Lukaku? Segna tanto, ma contro le piccole"

Romelu Lukaku è il giocatore scelto da Antonio Conte per far fare il salto di qualità alla sua Inter. La dirigenza nerazzurra ha fatto investimenti importanti per portarlo a Milano: per prendere l’attaccante belga, l’Inter ha dovuto versare nelle casse del Manchester United 65 milioni di euro più 10 di bonus (e una percentuale sulla futura rivendita). Cifre da top player, che rendono Lukaku l’acquisto più costoso nella storia dei nerazzurri (scavalcato Christian Vieri, 46,5 milioni, acquistato dalla Lazio nel 1999).

Di Canio: "Il rendimento di Lukaku non mi stupisce"

Normale quindi che tutti i tifosi e gli esperti si aspettassero la firma di Lukaku nelle partite che contano. Tutti tranne uno. Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Calcio Club nel post partita di Juventus-Inter, commenta la prestazione del numero 9 nerazzurro, rimasto ancora a secco contro una grande squadra per la nona volta in stagione tra campionato e Coppe: “La prestazione di Lukaku per me non è una sorpresa. Lo abbiamo visto segnare tanto, lo farà ancora. Magari arriverà alla media di un gol a partita a fine stagione segnando contro le piccole, in partite contro squadre più normali, dove la sua fisicità e il suo carattere lo portano a sentirsi dominante e superiore”, spiega Di Canio, ribadendo un concetto già espresso quando Lukaku giocava in Premier League con le maglie di Manchester United ed Everton. “Il suo rendimento in partite come queste contro la Juventus non mi stupisce. Poi magari Romelu migliorerà con il tempo, ha tanti anni davanti per migliorare, anche a livello caratteriale non è pervenuto. Questo Lukaku per me non è una sorpresa, è quello che ho sempre visto nei sette anni di Premier League”, conclude Di Canio.