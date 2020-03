Il difensore della Spal sventa una rapina a una tabaccheria in pieno centro a Ferrara. Il sindaco Alan Fabbri: "Fermare un ladro senza timore, rincorrendolo in mezzo alla strada, significa essere attenti e presenti e voler bene alla città. Grazie a nome di tutti noi, Thiago"

Un intervento che vale molto più di un salvataggio davanti alla propria porta. In questi giorni complicati, Thiago Cionek si è reso protagonista di un gesto di grande coraggio a Ferrara. Il difensore polacco della Spal ha infatti sventato un furto, inseguendo e placcando un ladro che aveva appena rapinato una tabaccheria del centro. A raccontare l'accaduto con un messaggio su Facebook è il sindaco della città emiliana, Alan Fabbri: "Ieri sera (sabato, ndr) ho chiamato il nostro Thiago Cionek per congratularmi per l'eroico e generoso gesto di ieri in tabaccheria - spiega il primo cittadino di Ferrara- dopo che un ragazzo aveva commesso una rapina all'interno della Tabaccheria Segnali di Fumo in centro storico. Dopo il furto, Cionek raggiungeva il ladro rincorrendolo in mezzo alla strada con coraggio e tempestività restituendo il maltolto al titolare e dimostrando di voler bene alla nostra comunità".

Uno scatto da difensore esperto, quale il 33enne brasiliano naturalizzato polacco - in Italia dal 2012 con le maglie di Padova, Modena, Palermo e appunto Spal - è. "Si è trattato di un gesto di grande generosità e altruismo che diventa davvero speciale in questo momento difficile - ha aggiunto Fabbri - intervenire davanti ad un furto e fermare un ladro senza timore, rincorrendolo in mezzo alla strada, significa essere attenti e presenti e voler bene alla città. Di questi tempi le attività, anche quelle aperte, che offrono un servizio a tutti noi, vivono giorni difficili e questi gesti ci aiutano a restare uniti". Per Cionek, a segno una volta in 48 partite ufficiali con la Spal da gennaio 2018 ad oggi, la rete più importante della carriera. Con un doveroso ringraziamento da parte di tutta la comunità di Ferrara, sintetizzato da Fabbri: "Grazie a nome di tutti noi, Thiago!"