4/13 ©Getty

CLAUDIO BRAVO (Manchester City). Riscossa che prende il via proprio contro la squadra di Guardiola, illusa dopo 7 minuti da Sterling ma agguantata da Pasalic per l’1-1 finale. A raccogliere il pallone in fondo al sacco non è Ederson ma il portiere cileno, entrato al posto del collega per infortunio. E non manca una curiosità su questo match che scopriremo più avanti…

"Prima" Champions: Atalanta ai quarti, e le altre?