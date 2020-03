Lotito ha chiesto alla squadra di non lasciare Roma per evitare un mese di quarantena obbligatoria e attendere la ripresa degli allenamenti, che Lotito vorrebbe riprendere al massimo a fine aprile. Per fare questo la società ha organizzato la sanificazione di Formello e ipotizzato sedute per gruppi di 3 o 4 persone CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Restare a casa è un dovere, farlo nella propria un’indicazione precisa. La Lazio ha scelto un modo diverso rispetto a Juventus e Inter per gestire questa situazione di emergenza e incertezza. Sin dal primo giorno di stop la società ha invitato tutti i tesserati, staff tecnico compreso, a rimanere a Roma. Chiedendo un sacrificio extra soprattutto a quei giocatori come Correa e Luis Alberto che in questi giorni causa lockdown stanno vivendo lontani dalle proprie famiglie. Non una forzatura ma soprattutto un modo per farsi trovare subito pronti nell’eventualità si possa ripartire. Perché nonostante lo scetticismo generale sul prosieguo della stagione, la Lazio spera ancora che la ripresa degli allenamenti non sia solo una remota possibilità.